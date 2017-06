Thomas Pieters: "Verraderlijke baan voor US Open"

De US Open golf is een van de 4 Majors. Elk jaar wordt het toernooi afgewerkt op een andere golfbaan en dat is deze keer in Erin Hills in Wisconsin. "In tegenstelling tot wat andere golfers ervan denken, vind ik de golfbaan wel eerlijk", zegt Pieters.

Over de rough was er veel te doen. "Die is inderdaad lang, maar de fairways zijn breed genoeg. Het is wel een verraderlijke baan. Je zal vier dagen lang geconcentreerd moeten blijven."