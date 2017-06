Vijfvoudig majorwinnaar Phil Mickelson laat de US Open dit jaar schieten. Mickelson raakt niet tijdig in Wisconsin voor zijn "tee time", het tijdstip waarop hij het concours moet aanvatten. Hij wil immers voor geen geld ter wereld het afstudeermoment van zijn dochter missen in Californië. Hij had nog gehoopt dat de start enkele uren zou uitgesteld worden door het voorspelde slechte weer, maar dat bleef toch achterwege.

Dustin Johnson is de titelverdediger op de US Open:

Erin Hills is een vrij recente golfbaan die op het eerste gezicht niet ontzettend lastig oogt. Er zijn wel veel bunkers en in Wisconsin durft de wind wel eens verraderlijk uit de hoek te komen. De eerste meters rough langs de fairway zijn nog relatief kort, maar wiens bal daarbuiten terechtkomt, lijkt kansloos in het kniehoge gras.

US Open in Wisconsin Het kruin van de golfwereld strijkt deze week neer in Wisconsin voor de US Open, een van de vier majors. Ook Thomas Pieters erbij. Op deze pagina volgen we al het nieuws.

15:59