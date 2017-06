Kaymer neemt het op voor Woods: "Waarom is iedereen zo gemeen?"

In een videoboodschap op Twitter uit Martin Kaymer zijn ongenoegen. "Er zijn de voorbije dagen zoveel commentaren verschenen over Tiger Woods. Dat is niet fair en die kritiek getuigt van een gebrek aan respect", klinkt het.

"Iedereen die betrokken is bij de golfsport, werd veranderd door wat hij gedaan heeft. Tiger bracht culturen samen en inspireerde iedereen."

"Ik vind het zo gemeen dat mensen natrappen, terwijl hij al op de grond ligt. Waarom zijn we zo gemeen? Waarom proberen we hem niet te helpen? We willen Tiger allemaal weer gelukkiger zien en hem ooit eens zien golfen."