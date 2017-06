Dashcambeelden tonen hoe verwarde Woods niet op rechte lijn kan lopen

Volgens de verklaringen van de politie stond de wagen van Tiger Woods al stil op het moment van de controle, weliswaar met draaiende motor en met twee lekke banden. Op videobeelden is te zien hoe Woods bij het uitstappen een zeer verwarde indruk geeft.

De Amerikaan moet van de politie onder meer op een rechte lijn proberen te lopen, maar dat liep niet van een leien dakje. Uiteindelijk moest Woods enkele uren in de cel doorbrengen.

Woods werd aangeklaagd voor rijden onder invloed, maar had naar eigen zeggen niet gedronken. "Het was een onverwachte reactie op voorgeschreven medicijnen", klonk het gisteren in een mededeling.