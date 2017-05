De foto van Woods die gisteren verspreid werd bij zijn arrestatie. De foto van Woods die gisteren verspreid werd bij zijn arrestatie.

Tiger Woods (voormalig nummer 1 in het golfen) werd gisteren van de weg geplukt door de politie en bracht enkele uren door in de cel. "Ik had slecht gereageerd op een combinatie van medicijnen", reageerde de 41-jarige Amerikaan.