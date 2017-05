Colsaerts zette, daags na zijn knappe derde plaats op het PGA Championship, op de Old Course een eerste ronde neer van van 69 slagen, 3 onder par. Op New Course noteerde hij 67 slagen, 5 onder par.

Met zijn totaalscore van 136 slagen, 8 onder par, werd hij 19e en telde hij één slag te veel om zich te plaatsen voor het US Open-toernooi.

Ook Thomas Detry redde het niet. Na ronden in 69 en 70 slagen strandde hij op de 48e plaats.