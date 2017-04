The best of @AlexLevyGolf 's opening 63 in under 150 seconds. pic.twitter.com/lXWYXddFiw

Nicolas Colsaerts heeft zijn rondje in par afgewerkt. Dat had hij vooral te danken aan 2 birdies in zijn laatste 4 holes. Het is pas de tweede keer dit jaar dat Colsaerts niet het toernooi opent met een ronde boven par.

Detry volgt in de subtop Thomas Detry was de eerste Belg die in actie kwam in Peking. Hij begon op hole 10 en startte furieus met 3 birdies in zijn eerste 6 holes. Daarna ging het wat minder en hij sloot de dag af 2 onder par.

