Woods plakt geen datum op comeback: "Heb goeie dagen, maar ook mindere"

"Er is vooruitgang. Ik heb goeie dagen, maar ook nog mindere. Mijn rug is een constant aandachtspunt. Meer kan ik voorlopig niet zeggen", zei de 14-voudige majorwinnaar die vervolgens enkele balletjes sloeg voor de golffans.

De 41-jarige Woods trad niet meer in competitie aan sinds zijn opgave in de Open van Dubai begin februari.

Kort daarvoor had hij na 17 maanden blessureleed zijn comeback gevierd op het PGA-toernooi in Torrey Pines, waar hij naast de cut greep. Voor de Masters in Augusta begin april zegde Woods af.