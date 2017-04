Pieters: "Heb getoond dat ik ooit kans maak op Major"

Jaak Pieters, de vader van Thomas, geniet mee met de successen van zijn zoon. "Het is een ongelooflijk moment om je zoon vierde te zien worden op de Masters. Dan spring je recht in de zetel. Je weet hoe hard hij ervoor heeft gewerkt en en dan leven we allemaal mee met dat moment."

"Het is als vader ongelooflijk om te zien dat kinderen aan zijn lippen hangen en met hem op de foto willen. Ik ben trots. Ik kan er niets anders over zeggen."

"Nu is hij in België en proberen we zoveel mogelijk samen te zijn. Wanneer hij thuis is, is alles in functie van Thomas. Maar we mogen niet vergeten dat we ook nog andere kinderen hebben die ook aan bod moeten komen. Maar zij leven mee en dat is mooi", besluit hij.