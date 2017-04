Pieters: "4e plaats is mooi, maar einde was een beetje een teleurstelling"

Na een ijzersterke start zakte Thomas Pieters op de derde dag een beetje weg in Augusta. Maar zijn vierde rondje leverde hem uiteindelijk de vierde plek op. "Ik ben blij met de manier waarop ik heb gevochten na die derde ronde."

"Dat was een slechte dag met heel wat zwakke swings. Nu ging het weer veel beter, al was mijn einde een beetje teleurstellend. Ik liet nog een kansje liggen om wat meer druk te zetten op de leiders", verwees onze landgenoot naar zijn laatste twee holes, die hij afwerkte in par.

"Het is wel heel mooi dat ik hier in de top vijf eindig." Door zijn uitstekende prestatie stijgt Pieters opnieuw negen plaatsen op de wereldranglijst. Hij is nu 26, zijn hoogste notering tot nu toe.