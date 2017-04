Vannieuwkerke over Masters: "Meest exclusieve toernooi in meest exclusieve golfclub"

De eerste 50 van de wereldranglijst krijgen automatisch startrecht in Augusta. Voor Thomas Pieters worden het zijn eerste Masters. De nummer 34 van de wereld wordt de derde Belg in Augusta (na Van Donck in 1958 en Colsaerts in 2013).

"Op de Ryder Cup was Pieters de beste Europeaan. Dat heeft indruk gemaakt op de Amerikanen", weet Karl Vannieuwkerke. "In de PGA Tour heeft hij een tweede en een vijfde plaats op zak. Pieters is furore aan het maken in Amerika."

"Zijn eerste Masters wordt een kennismaking met het grote werk en met de grote druk. Waar Pieters zal eindigen in Augusta is zeer moeilijk te voorspellen."

"Als hij een goede eerste ronde speelt, zullen ze in elk geval rekening met hem houden voor een topnotering op de Masters. Dan maakt hij kans om met de besten mee te spelen."