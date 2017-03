In de andere groepen kwamen de grootste verrassingen op naam van Rory McIlroy, toernooiwinnaar in 2015 en tweede reekshoofd, en de Amerikaan Jordan Spieth, reekshoofd nummer vijf. Zij verloren beide hun eerste groepsmatch. Respectievelijk tegen Soren Kjeldsen en Hideto Tanihara.

Mcllroy en Spieth laten steek vallen In de andere groepen kwamen de grootste verrassingen op naam van Rory McIlroy, toernooiwinnaar in 2015 en tweede reekshoofd, en de Amerikaan Jordan Spieth, reekshoofd nummer vijf. Zij verloren beide hun eerste groepsmatch. Respectievelijk tegen Soren Kjeldsen en Hideto Tanihara.

Thomas Pieters is goed begonnen aan het World Golf Championship Match Play. Tegen de Amerikaan Scott Piercy won hij zijn eerste rechtstreekse duel. In het andere duel in de groep van Pieters won Bubba Watson van de Venezolaan Jhonattan Vegas.

Pieters wint eerste groepsmatch Thomas Pieters is goed begonnen aan het World Golf Championship Match Play. Tegen de Amerikaan Scott Piercy won hij zijn eerste rechtstreekse duel. In het andere duel in de groep van Pieters won Bubba Watson van de Venezolaan Jhonattan Vegas.

Thomas Pieters is ingedeeld in een groep met de Amerikanen Bubba Watson en Scott Piercy en de Venezolaan Jhonattan Vegas. De winnaar stoot door naar de 1/8e finales. Pieters opent vandaag tegen Piercy.

Pieters in Groep 13 Thomas Pieters is ingedeeld in een groep met de Amerikanen Bubba Watson en Scott Piercy en de Venezolaan Jhonattan Vegas. De winnaar stoot door naar de 1/8e finales. Pieters opent vandaag tegen Piercy.

Van groepsfase naar 1/8e finales De beschikbare top 64 van de wereld is van de partij in Texas. Ze zijn verdeeld over 16 groepen van vier. Van woensdag tot en met vrijdag is er telkens een groepsmatch. De groepswinnaar stoot door naar de 1/8e finales op zaterdag. Daarna is het met rechtstreekse uitschakeling over 18 holes tot de finale op zondag.

10:03