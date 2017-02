Stand in Palm Beach Gardens

Round 1 of @TheHondaClassic belonged to the rookies. pic.twitter.com/rpdZPH4SAF

Geen goede eerste ronde voor Pieters Thomas Pieters is matig begonnen in Palm Beach Gardens. Na de eerste ronde staat hij op plaats 96 met 72 slagen (+2), dat zijn er acht meer dan leiders Wesley Bryan en Cody Gribble. Onze landgenoot dropte twee ballen in het water, wat hem twee strafpunten opleverde. Op hole 17 sloeg hij wel bijna een hole-in-one.

08:00