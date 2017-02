Ambitieuze Pieters: "Nu wil ik PGA-toernooi winnen"

Thomas Pieters is de voorbije dagen uitstekend begonnen in de Amerikaanse PGA Tour, het hoogste niveau in de golfsport. De 25-jarige Belg eindigde in Californië op de tweede plaats.

"Dat geeft me vertrouwen. Ik heb top 10-spelers verslagen. Enkel de nummer 1 van de wereld deed beter", reageert Pieters bij Sporza.

De stap naar het PGA-circuit is prima verlopen voor Pieters. "Vorig jaar heb ik geproefd van het niveau. Nu wil ik meedraaien voor winst. Ik kan het niveau aan. Ik heb er hard voor gewerkt."