Detry plaatst zich vlot voor matchplayfinaledag in Perth

De 24-jarige Brusselaar begon nochtans met een bogey aan zijn derde ronde, maar zes birdies later had hij net als gisteren een rondje in 67 slagen.

Op de finaledag is nog alles mogelijk. De laatste ronde wordt in Match Play (golfer vs golfer) afgewerkt over zes holes tot er een winnaar is. De top 8 is vrij van de eerste ronde, maar Detry geniet niet van dat voordeel.

Met zijn zessen zijn ze achtste. De Australiër Jake Higginbottem draaide een derde ronde in 66 slagen en mag daarom door. Leider is nog steeds de Australiër Brett Rumford met een totaal van 199 slagen, 6 minder dan Detry.