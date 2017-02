Thomas Pieters: "Hoop in de toekomst PGA en European Tour te combineren"

"Ik heb altijd al in de VS willen spelen", zegt Pieters. "Ik heb goeie herinneringen aan de VS en zeker aan Riviera. Ik had vorig jaar een uitnodiging gekregen, maar toen paste het jammer genoeg niet in mijn schema."

"Het doel is om mijn kaart (startrecht op de PGA Tour, red) voor volgend jaar veilig te stellen. Ik kan nu 12 toernooien op de PGA Tour spelen en ben dat ook van plan."

Pieters speelt nu drie toernooien op een rij: Genesis Open in Pacific Palisades, Honda Classic in Palm Beach en het World Golf Championships in Mexico. Dan volgt een break in België om daarna weer de oceaan over te steken voor de Arnold Palmer Invitaional, het WK match play en de Masters in Augusta.