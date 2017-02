Up and down from 242 yards. Nice work, @WestwoodLee . pic.twitter.com/v7UGsRYsgs

How does it feel to shoot 63? pic.twitter.com/RoCYIe6Gjc

Met zijn ronde van 3 over par werd Colsaerts naar een gedeelde 123e plaats verwezen. Hij telt 12 slagen meer dan de Schot Marc Warren, die vroeg in de morgen van start ging en optimaal gebruik maakte van de ideale weersomstandigheden. De 35-jarige Warren, in zijn loopbaan goed voor drie European Tour-overwinningen, telt 2 slagen voorsprong op de Thai Phachara Khongwatmai.

Marc Warren voert de stand aan Met zijn ronde van 3 over par werd Colsaerts naar een gedeelde 123e plaats verwezen. Hij telt 12 slagen meer dan de Schot Marc Warren, die vroeg in de morgen van start ging en optimaal gebruik maakte van de ideale weersomstandigheden. De 35-jarige Warren, in zijn loopbaan goed voor drie European Tour-overwinningen, telt 2 slagen voorsprong op de Thai Phachara Khongwatmai.

Colsaerts in Maleisië Nicolas Colsaerts is de enige Belg die de komende dagen deelneemt aan het Maybank Championship in Kuala Lumpur, Maleisië. Op deze pagina volgen we de prestaties van onze landgenoot.

13:31