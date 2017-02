Karl Vannieuwkerke over Tiger Woods: "De oude Woods zal nooit meer terugkomen"

"Ik denk niet dat het een heel zware blessure is. Ik las dat hij last heeft van een lumbago. Als ze die eruit krijgen, zie ik hem vrij snel weer spelen."

"Ik hoop wel niet dat Woods van blessure in blessure begint te sukkelen, want ik zou hem eens een heel seizoen aan het werk willen zien. Dan kunnen we ook concluderen wat hij nog waard is. Ik denk dat een goeie Woods rond de 50e plaats op de ranglijst kan hangen, maar ook niet hoger. En dat is al zeer optimistisch."

Jarenlang viel aan de heerschappij van Woods niet te tornen. Maar toen hij lichamelijke klachten kreeg en hij ontrouw tijdens zijn huwelijk opbiechtte, zette het verval zich in.

"Zijn comeback is niet succesvol geweest", zegt Karl Vannieuwkerke. "Het is plots bergaf gegaan en het is niet meer goed gekomen, op een zeldzame opflakkering na. De oude Tiger Woods zal niet meer terugkomen."

"Hij speelt alleen nog uit liefde voor het spelletje, denk ik. Een golfcarrière kan sowieso langer duren dan een normale sportcarrière en Woods is met zijn 41 jaar nog relatief jong. Ik denk dat hij ergens hoopt om zich nog te kunnen meten met de besten, ook al zal hij nooit nog nummer 1 worden."

"Sommige golfers gaan mee tot hun 50e, dus hoopt Woods misschien stiekem om bijvoorbeeld nog eens een major te winnen. Daar heeft hij er al 14 van gewonnen. Maar dat hoogtepunt is al een tijdje voorbij. Er werd in het verleden gezegd dat Woods het record van 18 majors van Jack Nicklaus zou verpulveren, maar zo simpel is dat dus niet."