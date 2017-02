Nicolas Colsaerts is naast de golfbaan beland.

Voor Tiger Woods werd het een dag om vlug te vergeten. De 14-voudige majorwinnaar, die het toernooi in 2006 won, kwam niet verder dan een teleurstellende eerste ronde van 77 slagen. De Amerikaan sluit de eerste dag af op de 121e plaats.

Tiger Woods 121e Voor Tiger Woods werd het een dag om vlug te vergeten. De 14-voudige majorwinnaar, die het toernooi in 2006 won, kwam niet verder dan een teleurstellende eerste ronde van 77 slagen. De Amerikaan sluit de eerste dag af op de 121e plaats.

Always nice catching up with 🐯 #GOAT #MadeForGreatness #DDC17 pic.twitter.com/6Y9O6CKCBO

Pieters beste Belg Thomas Pieters is met een openingsronde van 71 slagen (-1) de beste van de drie Belgen op de Desert Classic in Dubai. Hij is voorlopig 38e. Thomas Detry (par) staat 59e, Nicolas Colsaerts (+4) kwam niet verder dan een 112e plaats.

16:26