Wisselend succes voor Detry en Colsaerts Thomas Detry staat na de eerste dag in Doha op een gedeelde 6e plaats. Hij realiseerde op zijn eerste 10 holes 5 birdies. Zijn laatste 8 holes werkte hij af in par, wat hem een ronde opleverde van 5 onder par. Nicolas Colsaerts staat pas 46e na een rondje van 2 onder par.

Het is voor mij een droom die waarheid is geworden. Vorig jaar in juni maakte ik de overstap van het amateur- naar het profcircuit en nu sta ik op het hoogste niveau in Europa te golfen. Je speelt hier gewoon onder de beste omstandigheden. De golfbaan waarop we staan te spelen, is gewoon perfect en vandaag waren de weersomstandigheden uitstekend. Ik verwacht dat er nog betere scores zullen neergezet worden. Thomas Detry

17:37