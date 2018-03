Gewichthefsters worden 9e en 12e op EK: "Ben een tevreden coach"

Nathalie Lebbe is in de categorie 58 kilogram 9e geworden op het EK. "5 van haar 6 pogingen zijn gelukt", zegt Tom Goegebuer. "Dan kun je moeilijk ontevreden zijn. Het trekken was 70 kg, haar beste was 72. In het stoten heeft ze een persoonlijk record gevestigd van 92 kg. Ze is nog maar een 7-tal maanden echt bezig met competitief gewichtheffen. Dat is toch heel mooi, omdat we in België vroeger geen team hadden en nu staan we daar plots met 3. Ik ben een tevreden coach."

Een van die andere gewichthefsters is de amper 15-jarige Nina Sterckx, die gisteren 12e werd in de categorie tot 53 kilogram. "Ze is 3 weken ziek geweest, maar ik weet dat ze er op wedstrijd dikwijls nog iets extra uit haalt. Ook hier was dat het geval. Ze heeft het heel goed gedaan."

"Een 12e plaats op haar leeftijd is heel goed en het was een heel zware klasse. Ze heeft toch weer getoond wat voor talent ze is. Het was ook geen doelstelling op zich. Ik wil haar niet pushen, het is meer om ervaring op te doen. Ik zie hoe groot haar talent is en ik verwacht veel van haar de volgende jaren, maar dan heb je wedstrijdervaring nodig op dat niveau."