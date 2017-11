Turkse gewichtheflegende Süleymanoglu overlijdt op 50-jarige leeftijd

Süleymanoglu - 1,47m groot - pakte 3 olympische titels in de -60 kilogram. Süleymanoglu - 1,47m groot - pakte 3 olympische titels in de -60 kilogram.

De Turkse oud-gewichtheffer Naim Süleymanoglu is gisteren op 50-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Istanboel. Dat meldt het nationale persagentschap Anadolu. De 3-voudige olympische kampioen - amper 1,47 meter groot - lag sinds september in het ziekenhuis met problemen aan zijn lever.