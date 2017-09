Gewichtheffederatie schorst 9 landen: "Geen plaats voor doping"

Het gewichtheffen heeft al een tijdje een imagoprobleem. Tientallen gewichtheffers werden betrapt bij de heranalyses van bloedstalen van de Olympische Spelen in Peking (2008) en Londen (2012).

Het sein voor de Internationale Gewichtheffederatie (IWF) om de nationale federaties aan te pakken. "We willen duidelijk stellen dat doping geen plaats heeft in onze sport", zegt IWF-voorzitter Tamas Ajan.

Bij 9 landen werden bij die heranalyses 3 of meer atleten betrapt: Armenië, Azerbeidzjan, China, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne, Rusland, Turkije en Wit-Rusland.

"Als deze nationale federaties er niet voor zorgen dat hun gewichtheffers dopingvrij zijn, zullen ze het recht verliezen om deel te nemen aan internationale competities", zegt de IWF-voorzitter. Het is wel nog onduidelijk of die 9 landen eind november mogen deelnemen aan het WK in de VS.