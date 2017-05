European Powerlifting Federation De 39-jarige Belg is al drie jaar op rij Europa's beste. De 39-jarige Belg is al drie jaar op rij Europa's beste.

Orhan Bilican heeft weer toegeslagen. De Belgische powerlifter in de klasse tot 120 kg kaapte met een totaal van 1.055 kg met squat, bench press en deadlift weer EK-goud weg in Malaga, in Spanje.