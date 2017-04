Anna Van Bellinghen is de Belgische recordhoudster. Anna Van Bellinghen is de Belgische recordhoudster.

Anna Van Bellinghen (22) is vrijdag op het Europees kampioenschap gewichtheffen in de Kroatische stad Split vierde geworden in de klasse tot 90 kilogram. Het podium werd ingenomen door 3 vrouwen uit het Oosten.