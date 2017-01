Tom Goegebuer is de nieuwe voorzitter van de Belgische Gewichtheffersfederatie

Eind november nam de 41-jarige Tom Goegebuer op het Belgische kampioenschap afscheid van de topsport. De gewichtheffer nam in augustus in Rio de Janeiro voor de derde keer deel aan de Olympische Spelen. Hij zwaaide in de klasse tot 56 kilogram af met de 14e plaats.

Zijn mooiste zege behaalde Goegebuer in 2009 toen hij in Boekarest Europees kampioen werd in de -56 kilogram. Het leverde hem dat jaar het Vlaamse Sportjuweel op.

Goegebuer heeft ook één keer EK-zilver en twee keer EK-brons op zijn erelijst. Op de Spelen van 2008 in Peking werd Goegebuer dertiende, vier jaar later in Londen twaalfde.