Seppe Odeyn kan zijn wereldtitel duatlon net niet verlengen

Titelverdediger Odeyn legde de 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en afsluitende 30 kilometer af in 6u32'30". Het goud was voor de Rus Maksim Koezmin, vorig jaar vijfde, in 6u31'04". De Deen Soren Bystrup vervolledigde het podium in 6u34'52".

Odeyn, die bij de start van het fietsen op kop lag, kon een aanval van Koezmin en de Fransman Gaël Le Bellec, de wereldkampioen van 2015, halverwege het fietsen niet beantwoorden. Tijdens de 30 kilometer lopen haalde hij Le Bellec al snel weer in, maar Koezmin kreeg hij niet meer te pakken.

Hans Van den Buverie finishte als tweede Belg als dertiende in 6u52'47". Jochen Neyrinck werd achttiende (7u00'20") en Ronald Beckers twintigste (7u01'35").