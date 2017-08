Petralia wordt 8e op WK duatlon in Canada, Lejeune 14e

Petralia was vorige maand nog de beste op Alpe d'Huez. Petralia was vorige maand nog de beste op Alpe d'Huez.

De Belg Jan Petralia is 8e geworden op het WK duatlon in Penticton, in Canada. Een andere landgenoot, Emmanuel Lejeune, strandde op de 14e plaats. De wereldtitel was voor de Fransman Benoit Nicolas.