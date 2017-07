Jan "Jakke Petrol" Petralia wint duatlon met finish op Alpe d'Huez

In de duatlon van Alpe d'Huez starten de sporters in Bourg d'Oisans. Na 6,5 kilometer lopen kruipen ze op de fiets om na 15 kilometer klauterwerk opnieuw de loopschoenen aan te trekken. De finish ligt 2,5 kilometer verderop, op de top van de legendarische Alpencol.

Voor een aantal atleten is de duatlon de ideale laatste training op de triatlon die later deze week op het programma staat. Maar voor Petralia en co was het ernst.

Petralia legde de moordende duatlon af in 1u21'14". Nummer 2 Yannick Cadalen had daar 3 minuten meer voor nodig.