Odeyn valt naast podium op EK duatlon, Duitser is "Powerman"

De 30-jarige legde in Sankt Wendel de 10 kilometer lopen, 60 kilometer fietsen en nog eens 10 kilometer lopen af in 3u01'19". Daarmee was hij iets minder dan 2 minuten trager dan de lokale favoriet Felix Köhler (2u58'28"). Zilver en brons waren voor de Deen Bystrup en de Fransman Choquert.

Bij de vrouwen was er niets te doen aan de Britse ex-wielerprof Emma Pooley. Pooley won onder meer de Tour Féminin en veroverde in Peking zilver op de olympische tijdrit. Maar in 2014 maakte ze met succes haar overstap naar de duatlon. Sindsdien won ze zowat alle grote titels. De eerste Belgische in Duitsland was Deborah Ghyselen op de 11e plaats.