Dartslegende Eric Bristow is overleden

Eric Bristow domineerde het darts in de jaren 80: "Hij is een legende." Eric Bristow domineerde het darts in de jaren 80: "Hij is een legende."

Eric Bristow is op 60-jarige leeftijd bezweken aan een hartaanval. Bristow was de toonaangevende figuur in het darts in de jaren 80, onder meer met 5 wereldtitels.