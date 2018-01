VIDEO: Afscheid van de koning van darts: Phil "The Power" Taylor

Door de tanende aandacht voor darts besloten de beste spelers ter wereld een eigen bond op te richten, de latere PDC. De eerste WK-finale in 1994 verloor Taylor nog, maar nadien stond er geen maat meer op de Brit.

Taylor werd maar liefst acht keer op rij wereldkampioen. Het leverde "The Crafty Potter" een nieuwe bijnaam op: "The Power". Met het aanstekelijke "I've got the power" van Snap! had hij meteen ook een passend lied om zijn intrede te maken.

Taylor zou uiteindelijk zestien keer de wereldtitel op zijn naam schrijven. Hier kan je een overzicht bekijken: