Dimitri Van den Bergh: "Hoop dat ik interesse voor darts aanwakker"

Van den Bergh stond op een gegeven moment 1-4 achter tegen Rob Cross. Wat ging er toen door zijn hoofd? "Van mijn papa heb ik geleerd om nooit op te geven", zegt "The Dream Maker".

"Na die 1-4 vond ik de kracht om door te gaan en kom ik terug tot 4-4. Uiteindelijk verlies ik de wedstrijd. Nu voel ik me ontgoocheld en trots."

"Langs de ene kant heb ik een heel mooie prestatie neergezet: ik zat als 2e Belg ooit in de kwartfinales van een WK darts. Maar langs de andere kant heb ik ook kansen gekregen om de wedstrijd te winnen. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Het kwam op millimeters aan."