Het wereldkampioenschap darts is voortreffelijk begonnen voor Dimitri Van den Bergh. De 23-jarige "The Dream Maker" won zijn eerste duel en maakte ook indruk naast het bord.

INTERVIEW | Dimitri van den Bergh is delighted with his first round win inside Alexandra Palace 😁 #WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/uE9EppwfJu

Het is gewoon prachtig. En dat op de verjaardag van mijn vader. Mijn doel is de kwartfinale. Als ik daar in slaag, kan er nog veel gebeuren. Opgeven doe ik nooit. Zoals ik me nu voel, ben ik tot iets groots in staat. Dimitri Van den Bergh

23:30