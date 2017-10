Van Gerwen verovert 4e Europese dartstitel op een rij in Hasselt

Michael van Gerwen (archief) evenaart Phil Taylor met 4 titels naeen. Michael van Gerwen (archief) evenaart Phil Taylor met 4 titels naeen.

Michael van Gerwen blijft nog een jaartje Europa's beste. De Nederlandse nummer 1 van de wereld klopte in de EK-finale in Hasselt de Engelsman Rob Cross (PDC-29) met 11-7. In de halve finale was Van Gerwen, die een 4e EK naeen won, door het oog van de naald gekropen tegen de Australiër Kyle Anderson (11-10).