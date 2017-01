Geen halve finale voor De Vos op het WK darts na nipte nederlaag

Bij 2-2 in sets sloeg de motor van Fitton aan. Hij slaagde erin om zijn eigen leg te winnen, iets waarmee beide spelers de hele partij moeilijk hebben. De Brit pakte twee sets op een rij en leek op weg naar de overwinning. Maar dat was buiten De Vos gerekend. Hij sloeg terug en knokte zich naar 4-4 in sets.

In de 9e en beslissende set opende Fitton met een 180, maar ook De Vos gooide een 180 en stak het eerste leg op zak. Zo bleef het gelijk opgaan tot 4-4 in sets en 2-2 in legs. Terwijl de arm van De Vos trilde, rook Fitton bloed. De Brit won het volgende leg en maakte het daarna eenvoudig af.