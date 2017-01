De Vos plaatst zich voor het eerst in zijn carrière voor WK-kwartfinales

De Vos kreeg in zijn achtste finale geen makkelijke tegenstander tegenover zich. Scott Mitchell gold als een van de topfavorieten voor de titel, die hij ook in 2015 al eens won. De uitdager van onze landgenoot kon ook op de steun van het publiek rekenen.

De Vos leek wat onder de indruk in het begin van de partij en Mitchell trok de eerste set naar zich toe. In een wedstrijd op het scherp van de snee, hing De Vos de bordjes in evenwicht in set twee.

Bij 2-2 in de derde set trilde de arm van Mitchell en liet hij een 70-finish liggen, maar ook De Vos miste daarop een 20-finish. Uiteindelijk kwam Mitchell zo toch 1-2 voor in sets.

De Vos bleef kalm en pakte set vier en vijf. De beslissende set won onze landgenoot met 3-1 dankzij onder andere een 180. Voor De Vos is het de eerste keer dat hij zich voor de kwartfinales kan plaatsen.