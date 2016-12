Huybrechts heeft geen kind aan Duitser Hopp en mag ronde verder op WK

In leg twee zakte het niveau. Beide spelers lieten het afweten, maar toch brak de 31-jarige Huybrechts tot twee keer toe door de darts van Hopp. Ook in de derde set was het Huybrechts die het beste wegkwam. Na onder meer twee 180 worpen en een 117 uitworp won hij de derde set met 3-1.

Huybrechts, die nu in een zetel zat, wierp in de vierde set weerom twee maximumworpen, waarbij hij de set en de wedstrijd afsloot met een 102 uitworp. Huybrechts noteerde een gemiddelde van 92.76 per drie darts en lukte 38.71% van zijn uitworpen. Hopp moest genoegen nemen met een 87.57 per drie darts en 26.32% bij het uitwerpen.

In de achtste finales kreeg Huybrechts met Phil Taylor (PDC-4) een zware brok voorgeschoteld. De 56-jarige Engelsman pakte in zijn carrière 16 wereldtitels en wordt beschouwd als de beste darter aller tijden. De laatste wereldtitel van Taylor dateert van 2013.