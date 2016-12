Ronny Huybrechts is maatje te klein voor de nummer 6

Ronny Huybrechts begon niet onaardig aan zijn wedstrijd, maar Wade zette al snel een tandje bij. Op de beslissende momenten kwam de klasse van de Engelsman bovendrijven.

In de derde set had Huybrechts wel even uitzicht op setwinst, tot Wade een 141-finish liet optekenen, meteen goed voor 3-0 in de sets. In de volgende ronde mag Wade het op tegen zijn landgenoot Steve Beaton. Ronny Huybrechts kan nu supporteren voor zijn broer Kim, die het vrijdag opneemt tegen James Wilson.