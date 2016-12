Kim Huybrechts voor WK darts: "Elleboogblessure mag geen excuus zijn"

"Ik speel in de eerste ronde tegen de Engelsman James Wilson, die me op het EK in Hasselt in de eerste ronde heeft uitgeschakeld. Maar ik ben niet te lang bij die nederlaag blijven stilstaan. En op het daaropvolgende toernooi bereikte ik de kwartfinales."

"Als ik de eerste rondes overleef, speel ik in de derde ronde tegen 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor. Hij is nog altijd een van de iconen in deze sport."

"Op een WK spelen tegen zo'n man zou prachtig zijn. Maar dan wil je winnen en kijk je niet naar zijn reputatie. Als je daar staat, speel je tegen het bord en niet tegen Taylor."