Valsspelende cricketspelers krijgen jaar schorsing

Het schandaal speelde zich af in een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika. Op televisiebeelden was duidelijk te zien dat international Cameron Bancroft de bal bewerkte met plakband en steentjes. Ook aanvoerder Steve Smith en vice-aanvoerder David Warner waren in het complot betrokken. Zij werden door de Australische cricketbond onmiddellijk naar huis gestuurd.

Smith kent inmiddels zijn straf: hij is voor een jaar geschorst. Dit maakte de speler vanochtend zelf bekend aan de Australische pers. Viceaanvoerder David Warner kreeg dezelfde schorsing, Cameron Bancroft komt er vanaf met 9 maanden.

Het valsspelen was niet effectief. Australië verloor van Zuid-Afrika en staat in de testwedstrijden met 2-1 achter. Vrijdag wordt in Johannesburg de laatste wedstrijd gespeeld.