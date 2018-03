"Schokkend schandaal!" Australische cricketspelers knoeiden met bal

Niet alleen de tegenstanders, maar ook de landgenoten van Bancroft en Smith zijn teleurgesteld. Cricket is een van de populairste sporten in Australië en het schandaal sloeg dan ook in als een bom. Premier Malcolm Turnbull riep zelfs in allerijl de pers bijeen voor een statement.

"We zijn geschokt en ontgoocheld opgestaan", zei hij. "Ik had nooit gedacht dat het Australische cricketteam zou vals spelen. Onze spelers zijn normaal rolmodellen en cricket is een synoniem voor fair play. Dit is een schokkend schandaal en we verwachten straffen."

Ook in de Australische kranten was de ophef groot. De krant "The Australian" kopte groot "Shame" op haar voorpagina.