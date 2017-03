Prieels (archief) veroverde een zilveren medaille. Prieels (archief) veroverde een zilveren medaille.

Op het EK boogschieten indoor heeft Sarah Prieels een zilveren medaille gewonnen in de competitie met de compoundboog. Ze verloor in Vittel nipt de finale tegen een Russin: 146-143. In 2015 kroonde Prieels zich wel tot Europees kampioene indoor.