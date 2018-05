Femke Hermans bokst zich naar WBO-titel: "In hol van de leeuw"

Hermans spoelde in Augsburg haar verloren WBA-titelkamp in New York door. Ze ging in maart onderuit tegen de Amerikaanse Alicia Napoleon.

Dat was de eerste nederlaag van onze jonge landgenote in 7 profkampen. Gisteren knoopte ze weer aan met de overwinning. De 3 scheidsrechters gaven haar allemaal het voordeel: 97-93, 97-93 en 99-91. Voor de 31-jarige Adler was het de 2e nederlaag in 18 kampen. De WBO-titel bij de supermiddens was vacant.