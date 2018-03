Als amateur-bokser scheerde Tony Yoka enkele jaren geleden hoge toppen. De Fransman veroverde de wereldtitel en in Rio de Janeiro won hij olympisch goud bij de superzwaargewichten. In 2017 werd Yoka professioneel bokser, na 3 kampen is hij ongeslagen.

Maar tussen september 2016 en juli 2017 miste Yoka 3 onaangekondigde dopingcontroles. De Franse boksbond schorst de olympisch kampioen daarom voor 1 jaar.