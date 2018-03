Op clenbuterol betrapte Mexicaanse topbokser à la Contador: "Vuil vlees"

"De voorbije jaren zijn in Mexico tientallen sporters het slachtoffer geworden van besmet vlees", zegt het agentschap dat de belangen van Alvarez behartigt.

Het agentschap verwijst daarbij naar 5 spelers van de Mexicaanse nationale voetbalploeg, onder wie huidig Standard-doelman Guillermo Ochoa. Die testten in 2011 ook positief op het gebruik van clenbuterol, maar werden later vrijgesproken omdat er volgens de Mexicaanse bond sprake was van besmet voedsel.

"Canelo verplaatst zijn trainingslocatie van Mexico naar de Verenigde Staten en zal daar bijkomende testen ondergaan om zijn onschuld aan te tonen. Op die manier zal de waarheid aan het licht komen."

Alvarez moet het op 5 mei in Las Vegas in een titelkamp als uitdager opnemen tegen de Kazach Gennady Golovkin, de WBA-, WBC- en IBF-wereldkampioen bij de middengewichten. In september stonden beide boksers al eens tegenover mekaar en toen haalde Golovkin het na een omstreden beslissing op punten.