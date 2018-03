VIDEO: Deontay Wilder behoudt zijn WBC-titel en blijft ongeslagen

De reeks van Deontay Wilder oogt indrukwekkend. Van zijn vorige 39 kampen won hij er maar liefst 38 met knock-out. Luis Ortiz trad dan ook als een gewaarschuwd man in de ring. Maar de Cubaan kreeg het hard te verduren.

In de 5e ronde ging Ortiz tegen het canvas, maar hij kroop weer overeind. In de 7e ronde liet hij op zijn beurt Wilder sterretjes zien, maar de Amerikaan gaf zich niet zomaar gewonnen en sloeg in de 10e ronde zelf toe: knock-out. Wilder behoudt zo zijn WBC-titel bij de zwaargewichten.