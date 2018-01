Ngabu verlengt Europese bokstitel in Belgische kamp: "Dit is een droom"

Yves Ngabu was door het dolle heen na zijn overwinning. "Ik ben enorm trots dat ik gewonnen heb. Dit bewijst dat ik goed bezig ben met mijn carrière."

"Batello was een gevaarlijke klant, want hij heeft een heel harde punch. In de eerste ronde was ik ook even geschrokken, maar ik heb me goed kunnen aanpassen. Dat ik nu voor de 2e keer Europees kampioen ben, is een een droom die uitkomt."

"Nu heb ik een klein feestje verdiend en even wat rust nemen, want ik heb hier 3 maanden naartoe gewerkt. Daarna vlieg ik er weer in voor een volgende uitdaging. Welke? Dat moet ik nog met mijn coach (Renald De Vulder) bekijken."