McGregor: "Ik wil weer een gevecht in de MMA"

De ster van Conor McGregor ging schijnen in de MMA, maar hij werd pas echt wereldberoemd voor zijn bokskamp tegen Floyd Mayweather. De Amerikaanse bokser trok in de tiende ronde van "The money fight" aan het langste eind.

McGregor kon zich na zijn nederlaag troosten met de 85 miljoen euro die hij verdiend zou hebben. Na een rustperiode maakt de 29-jarige Ier zich stilaan weer op voor een gevecht. "Ik wil weer een echt gevecht, in de MMA dus", zei McGregor gisteren in New York.

Er was even sprake van een nieuw boksgevecht voor McGregor, nu tegen Pacquiao. Maar daar stak de MMA-bond een stokje voor. Het is nog niet bekend tegen wie McGregor het wil opnemen in de kooi van de Mixed Martial Arts.