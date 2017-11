De Kerpel: "Alle boksliefhebbers willen kamp tussen Joshua en Wilder"

Amper een ronde duurde de kamp van Wilder tegen Stiverne. "Wilder was natuurlijk de grote favoriet. Ik had wel verwacht dat hij de kamp zou winnen, maar zo snel, dat had ik niet kunnen voorspellen."

"Wilder had al zijn kampen gewonnen op knock-out, behalve zijn vorige kamp tegen Stiverne. Toen duurde het 12 ronden en won de Amerikaan op punten. Na 6 ronden zag je dat hij moe werd en er werd getwijfeld aan zijn conditie en aan de kwaliteit van zijn vorige tegenstanders. Maar beter als een knock-out in de eerste ronde kan je het niet doen als bokser, dus hij heeft duidelijk vorderingen gemaakt."

Was Stiverne dan eigenlijk wel klaar voor de wedstrijd? "Ik denk wel dat hij scherp stond. Als je zijn interviews en die van zijn promotor voor de kamp mag geloven natuurlijk. Zij beweerden dat hij de vorige keer ziekjes was en nu in topvorm. Al hoort dat natuurlijk ook wel bij de peptalk voor de kamp. Ze kunnen moeilijk vooraf zeggen dat hij kansloos is."

Het publiek kon dus al na iets meer dan een minuut naar huis. "Dat kan gebeuren bij boksen. Als je het als bokser na 1 seconde kan afmaken, dan grijp je die kans. Ik heb het zelf ook eens meegemaakt. Ik ging in 1988 naar Atlantic City voor de kamp tussen Mike Tyson en Michael Spinks. Na 90 seconden was het voorbij."